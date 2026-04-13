Dobrudzha-Botev Plovdiv martedì 14 aprile 2026 ore 19 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici

Martedì 14 aprile 2026 alle 19:30 si giocherà l’ultima giornata della Parva Liga bulgara, con il confronto tra Dobrudzha e Botev Plovdiv. La partita rappresenta un’ultima occasione per il Botev Plovdiv di qualificarsi al girone di Conference League, e le formazioni ufficiali sono state rese note prima del calcio d’inizio. Le quote e i pronostici sono stati pubblicati dagli analisti sportivi in vista di questa sfida decisiva.

Ultimo turno di Parva Liga bulgara con il Botev Plovdiv che si gioca le ultime chance di entrare nel gironcino che si giocherà la Conference sul campo del Dobruzha. I giallo verdi neopromossi grazie all’arrivo di Petrov hanno rialzato la testa e chiudono per il momento a +4 sul Beroe penultimo una stagione regolare che li ha visti fare appena 2 punti. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Dobrudzha-Botev Plovdiv (martedì 14 aprile 2026 ore 19:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici Dobrudzha-Botev Plovdiv (martedì 14 aprile 2026 ore 19:30): formazioni, quote, pronosticiUltimo turno di Parva Liga bulgara con il Botev Plovdiv che si gioca le ultime chance di entrare nel gironcino che si giocherà la Conference sul... Botev Plovdiv-Lokomotiv Plovdiv (mercoledì 08 aprile 2026 ore 19:30): formazioni ufficiali, quote, pronosticiTurno numero 29 di Parva Liga bulgara ed è in programma il derby tra il Botev Plovdiv e la Lokomotiv Plovdiv, una delle rivalità più sentite del... Argomenti più discussi: Levski v Arda LIVE 09/04/2026 | Calcio; Dobrudzha-Botev Plovdiv (martedì 14 aprile 2026 ore 19:30): formazioni, quote, pronostici; Dobrudzha-Botev Plovdiv martedì 14 aprile 2026 ore 19 | 30 | formazioni quote pronostici; Formazioni Premier League 32a giornata 2025/2026. Dobrudzha-Botev Plovdiv (martedì 14 aprile 2026 ore 19:30): formazioni, quote, pronostici ift.tt/QxbYZhq #scommesse #pronostici x.com