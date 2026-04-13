Dobrudzha-Botev Plovdiv martedì 14 aprile 2026 ore 19 | 30 | formazioni quote pronostici

Martedì 14 aprile 2026 alle 19:30 si disputa l'ultimo turno di Parva Liga bulgara tra Dobruzha e Botev Plovdiv. La partita vede il Botev Plovdiv impegnato in un match decisivo per ottenere un posto nella fase di Conference. Le formazioni sono state annunciate, e sono disponibili quote e pronostici per questa sfida. La partita rappresenta un'occasione importante per la squadra ospite di migliorare la propria posizione in classifica.

Ultimo turno di Parva Liga bulgara con il Botev Plovdiv che si gioca le ultime chance di entrare nel gironcino che si giocherà la Conference sul campo del Dobruzha. I giallo verdi neopromossi grazie all’arrivo di Petrov hanno rialzato la testa e chiudono per il momento a +4 sul Beroe penultimo una stagione regolare che li ha visti fare appena 2 punti. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Dobrudzha-Botev Plovdiv (martedì 14 aprile 2026 ore 19:30): formazioni, quote, pronostici Botev Plovdiv-Lokomotiv Plovdiv (mercoledì 08 aprile 2026 ore 19:30): formazioni, quote, pronosticiTurno numero 29 di Parva Liga bulgara ed è in programma il derby tra il Botev Plovdiv e la Lokomotiv Plovdiv, una delle rivalità più sentite del... Botev Plovdiv-Lokomotiv Plovdiv (mercoledì 08 aprile 2026 ore 19:30): formazioni ufficiali, quote, pronosticiTurno numero 29 di Parva Liga bulgara ed è in programma il derby tra il Botev Plovdiv e la Lokomotiv Plovdiv, una delle rivalità più sentite del... Argomenti più discussi: Botev Plovdiv; Levski v Arda LIVE 09/04/2026 | Calcio; Dobrudzha-Botev Plovdiv (martedì 14 aprile 2026 ore 19:30): formazioni, quote, pronostici; Formazioni Liga 31a giornata 2025/2026. Dobrudzha-Botev Plovdiv (martedì 14 aprile 2026 ore 19:30): formazioni, quote, pronostici ift.tt/QxbYZhq #scommesse #pronostici x.com