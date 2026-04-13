Ditonellapiaga vince la causa il titolo dell’album resta Miss Italia Ma Patrizia Mirigliani tira dritto | Vado in appello – Il video

L’artista ha ottenuto il via libera per mantenere il titolo del suo album come previsto, dopo una decisione favorevole in tribunale. Tuttavia, il rappresentante dell’organizzazione coinvolta ha annunciato che presenterà ricorso in appello. La questione riguarda l’uso del nome “Miss Italia” come titolo musicale e ha coinvolto procedimenti legali che si sono conclusi con una sentenza favorevole all’artista. La disputa continuerà nelle aule di tribunale.

L’album di Ditonellapiaga potrà intitolarsi «Miss Italia». La conferma arriva dall’ufficio stampa dell’artista, che in una nota ha precisato come il Tribunale di Roma abbia respinto il ricorso sull’utilizzo del nome, confermando così la possibilità di mantenere la denominazione scelta per il progetto discografico. Una decisione che non è stata accolta positivamente da Patrizia Mirigliani, organizzatrice del celebre concorso di bellezza, che ospite lunedì pomeriggio a La volta buona su Rai1 con Caterina Balivo ha annunciato l’intenzione di andare avanti: « Faremo appello – ha detto -, i miei legali stanno valutando come procedere». Mirigliani ha inoltre sottolineato che «Miss Italia» è un marchio registrato, già più volte citato anche in ambito musicale, ma resta un brand storico e noto.🔗 Leggi su Open.online

L’album di Ditonellapiaga si può chiamare Miss Italia: il Tribunale ha respinto la richiesta di Patrizia MiriglianiIl Tribunale di Roma ha rigettato il ricorso relativo all’utilizzo del titolo “Miss Italia”, confermando che il nuovo album di Ditonellapiaga potrà...

“Miss Italia” di Ditonellapiaga è sugli scaffali nonostante Patrizia Mirigliani. Ecco cosa succede se il giudice dovesse obbligare l’artista a cambiare il titoloAlla fine Miss Italia, il nuovo album di Ditonellapiaga, è sugli scaffali e presente su tutti i digital store, esattamente con questo titolo.

Argomenti più discussi: Ditonellapiaga, per te ‘Miss Italia’ continua; Ditonellapiaga e ‘Miss Italia’, il caso in tribunale: l’artista racconta l’evoluzione della disputa; C'è stata un'udienza al Tribunale di Roma. Non so se il mio disco si potrà continuare a chiamare Miss Italia. Ma parlo di me non del concorso: così Ditonellapiaga; Ditonellapiaga racconta la sua Miss Italia ironica, teatrale, anche un po' esagerata.

Ditonellapiaga ha vinto la battaglia legale contro il concorso di bellezza di Patrizia Mirigliani, che rivendicava l’esclusiva sul marchio Miss Italia: "Bello che la libertà d'espressione sia considerata un valore" x.com

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