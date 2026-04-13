Il Tribunale di Roma ha concluso un procedimento legale riguardante l’uso del titolo 'Miss Italia' per il nuovo album di Ditonellapiaga. La vicenda ha coinvolto diverse parti, con decisioni ufficiali rese note nelle scorse settimane. La cantante aveva scelto questo nome per il suo progetto discografico, ma la questione è stata portata davanti ai giudici. La sentenza ha stabilito i termini dell’utilizzo del titolo in ambito musicale.

'Miss Italia' è ufficialmente il titolo del nuovo album di Ditonellapiaga. Il Tribunale di Roma, secondo quanto riferisce una nota dell'ufficio stampa dell'artista, ha rigettato il ricorso relativo all’utilizzo del nome, confermando che il progetto discografico potrà mantenere la sua denominazione originale. Il disco, interamente scritto e composto da Margherita Carducci (vero nome di Ditonellapiaga) insieme ad Alessandro Casagni, che ne ha curato anche la produzione, è dedicato a chi si sente inadeguato ma ha imparato a trasformare le proprie fragilità in forza. L'album indaga il rapporto con i canoni estetici e sociali e con l'idea di essere "giusti", attraverso una voce definita "sbarazzina e volutamente fuori dal coro".🔗 Leggi su Milleunadonna.it

© Milleunadonna.it - Ditonellapiaga e la polemica legale su 'Miss Italia': ecco com’è andata finire

Leggi anche: Ditonellapiaga a Verissimo: “Il nome mi limitava”. Poi parla della polemica Miss Italia

Ditonellapiaga e la prima polemica di Sanremo 2026: «Miss Italia mi fa causa? La canzone parla di me, e del rapporto con la perfezione. Non insulto nessuno»Miss Italia è infatti il titolo del disco in uscita il 10 aprile, oltre che di un brano contenuto nell’album.