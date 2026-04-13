DiscoBorgo torna con il format Night Market & Vibes | mercatini musica e aperitivi diffusi
Sabato 18 aprile, il centro storico di Santarcangelo di Romagna ospiterà la quinta edizione primaverile di DiscoBorgo, un evento che si svolgerà dalle 19:30 alle 23:30. La manifestazione prevede mercatini, musica e aperitivi distribuiti lungo le vie del quartiere, offrendo un'occasione di ritrovo per i cittadini e i visitatori. La serata si inserisce in un calendario di iniziative che puntano a valorizzare l’area storica del borgo.
Sabato 18 aprile, il centro storico di Santarcangelo di Romagna si prepara ad accogliere la quinta edizione primaverile di DiscoBorgo, in programma dalle 19:30 alle 23:30. Un appuntamento capace di unire pubblici diversi e trasformare il borgo in uno spazio vivo, aperto e condiviso.Con l’edizione.🔗 Leggi su Riminitoday.it
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