Disabilità e servizi sociali triplo via libera | cosa cambia davvero per famiglie e territori
Tre provvedimenti approvati mirano a rafforzare la rete di servizi sociali dedicati alle persone con disabilità, con l’obiettivo di garantire risposte più uniformi sul territorio. Le misure prevedono modifiche alle normative esistenti e interventi mirati a migliorare l’assistenza alle famiglie, coinvolgendo Enti locali e strutture pubbliche. La loro applicazione dovrebbe portare a cambiamenti concreti nell’erogazione di servizi e nel supporto alle persone con disabilità e alle loro famiglie.
Tre provvedimenti, un’unica direzione: rafforzare la rete dei servizi e rendere più omogenea la risposta sui territori. È questo il senso del parere favorevole espresso all’unanimità dal Consiglio delle autonomie locali sui tre atti portati all’attenzione della seduta. A illustrarne i contenuti è.🔗 Leggi su Udinetoday.it
Via libera a due piani chiave: 270 milioni sul digitale e nuova legge sulla casa, cosa cambia davveroDue piani strategici, due direttrici che si incrociano e ridisegnano il futuro del Friuli Venezia Giulia: da un lato la spinta sull’innovazione...
Leggi anche: Servizi sociali per 1.500 cittadini. Minori, anziani e famiglie fragili