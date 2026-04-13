Disabilità e servizi sociali triplo via libera | cosa cambia davvero per famiglie e territori

Tre provvedimenti approvati mirano a rafforzare la rete di servizi sociali dedicati alle persone con disabilità, con l’obiettivo di garantire risposte più uniformi sul territorio. Le misure prevedono modifiche alle normative esistenti e interventi mirati a migliorare l’assistenza alle famiglie, coinvolgendo Enti locali e strutture pubbliche. La loro applicazione dovrebbe portare a cambiamenti concreti nell’erogazione di servizi e nel supporto alle persone con disabilità e alle loro famiglie.