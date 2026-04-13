Martedì 14 aprile alle 21, nella sala conferenze della Croce Verde a Viareggio, si terrà un incontro tra rappresentanti del diritto costituzionale e attivisti civili. L’evento prevede un confronto diretto sulle modalità di tutela dei diritti e sulle azioni di protesta. La discussione si svolge in un momento in cui si affrontano questioni legate alla repressione delle manifestazioni e alla libertà di espressione.

Martedì 14 aprile alle ore 21, la sala conferenze della Croce Verde a Viareggio ospiterà un confronto diretto tra diritto costituzionale e attivismo civile. Il Forum per la Pace della Versilia ha infatti organizzato un dibattito con la professoressa Algostino, docente ordinaria di diritto costituzionale presso il dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Torino, per analizzare i legami tra disarmo, forme di protesta e l’impatto dei decreti sulla sicurezza. L’incontro vedrà la partecipazione di Francesco Frati, impegnato nel Coordinamento Democrazia Costituzionale, e di Paolo Alessio Annale, figura centrale del Forum della Pace Versilia, che coordineranno i lavori.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Diritto e protesta: il dibattito a Viareggio contro la repressione

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