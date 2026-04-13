Diretta gol Serie A LIVE | in campo Fiorentina Lazio

Nella giornata numero 32 del campionato di Serie A, si sono disputate le partite tra Fiorentina e Lazio. La cronaca delle gare è disponibile in tempo reale, con aggiornamenti sui risultati, i momenti salienti e le decisioni prese dagli arbitri. Sono stati pubblicati anche i tabellini ufficiali e le eventuali revisioni delle azioni più contestate. L’evento si è svolto in diretta, offrendo un quadro completo delle sfide disputate in questa giornata di campionato.

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