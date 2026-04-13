DIRETTA Fiorentina-Lazio 0-0 segui e commenta il live di Firenzetoday

Alle 20:34 è iniziata la partita tra Fiorentina e Lazio allo stadio Franchi, con il risultato fermo sul punteggio di 0-0. La partita rappresenta un momento cruciale per la Fiorentina, che cerca punti salvezza in questa serata. La diretta viene seguita e commentata in tempo reale da Firenzetoday, offrendo aggiornamenti continui sull’andamento dell’incontro.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA20:34 Match point salvezza al Franchi, in una notte che può indirizzare definitivamente il finale di stagione della Fiorentina. Dopo il pesante 3-0 incassato a Londra contro il Crystal Palace, che ha complicato il cammino europeo dei viola, la squadra di Paolo.🔗 Leggi su Firenzetoday.it DIRETTA / Fiorentina-Como 0-0, segui il live di FirenzetodayCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA20:40 Gentili lettori buon pomeriggio e benvenuti alla diretta testuale di Fiorentina-Como, gara valida per gli... DIRETTA / Napoli-Fiorentina 0-0, segui il live di FirenzetodayCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA17:45 Gentili lettori di Firenzetoday buon pomeriggio e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Fiorentina,... In Diretta- Lazio vs Fiorentina | Serie A 2025/26 | eFootball PES21 Simulation Argomenti più discussi: Fiorentina - Lazio; Fiorentina-Lazio: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A; Fiorentina-Lazio: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv; Fiorentina-Lazio: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni. #Fiorentina- #Lazio, le formazioni ufficiali x.com Fiorentina-Lazio Le formazioni ufficiali - facebook.com facebook