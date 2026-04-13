Digos Torino | addio al commissario che ha affrontato No Tav e Ultras

Dopo quarant’anni di servizio nelle forze di polizia, il sostituto commissario Antonio Gurgigno ha concluso la sua carriera presso la Digos di Torino. Nei suoi anni di attività ha affrontato situazioni legate a manifestazioni ultras e ai movimenti No Tav. La sua uscita dal servizio è avvenuta ieri, dopo aver lavorato in diverse caserme e uffici della Polizia di Stato.

Dopo quattro decenni di servizio nelle caserme e negli uffici della Polizia di Stato, Antonio Gurgigno ha lasciato ieri il ruolo di sostituto commissario coordinatore presso la Digos di Torino. Il saluto ufficiale è avvenuto negli uffici di corso Vinzaglio, dove il collega di sessant’anni ha ricevuto l’affetto dei propri compagni d’arma dopo un percorso iniziato quarantuno anni fa. Il percorso professionale di Gurgigno si è snodato attraverso ogni branca operativa del reparto: dall’attività investigativa all’informativa, fino ai settori legati all’antiterrorismo. La sua carriera è stata segnata da momenti di estrema tensione sul territorio piemontese, tra cui i conflitti legati ai cantieri del Tav.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Digos Torino: addio al commissario che ha affrontato No Tav e Ultras 35 anni in divisa: l’addio del commissario che ha cambiato la PoliziaUn addio dopo 35 anni: la storia di Michelangelo Grifa Era il 1990 quando Michelangelo Grifa varcò per la prima volta le porte di Palazzo Bianchi a... Dopo l’addio al tennis, Fognini racconta i suoi anni più bui: “Ho affrontato battaglie interiori che non tutti vedono”Fabio Fognini ha deciso di chiudere definitivamente la sua carriera da tennista dopo aver affrontato anni di battaglie interiori che non tutti hanno...