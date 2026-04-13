Difesa assemblea civile a La Spezia | futuro e contratti in gioco

Il personale civile del Ministero della Difesa delle province di Massa Carrara e La Spezia si riunirà il 15 aprile, dalle 9:30 alle 11:30, presso la Sala Vespucci di Marinarsen a La Spezia. La riunione è stata convocata per discutere di questioni legate al futuro del personale e ai contratti in essere. L’incontro si svolgerà in un contesto di assemblea civile, senza la presenza di rappresentanti istituzionali.

Il personale civile del Ministero della Difesa delle province di Massa Carrara e La Spezia si riunirà il 15 aprile, dalle ore 9:30 alle 11:30, presso la Sala Vespucci di Marinarsen a La Spezia. L’iniziativa, promossa dal sindacato Flp Difesa, mira a riaprire i canali di comunicazione con i lavoratori in un momento di profonda trasformazione per il dicastero e per l’intera struttura della base navale. Le priorità del personale civile tra contratti e riorganizzazioni. L’assemblea dipartimentale non rappresenta un semplice incontro informativo, ma un punto di svolta per i dipendenti civili che operano nel settore della Difesa nell’area ligure e carraresina.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Difesa, assemblea civile a La Spezia: futuro e contratti in gioco Protezione civile, malumori in assembleaÈ stato un confronto diretto tra coordinamento e volontari della protezione civile di Recanati, giovedì scorso nell’aula magna del Comune, per fare... Tra gioco e pericolo: bimba ferita a La Spezia vola al GasliniUna bambina in età scolare è stata trasportata d’urgenza al Gaslini di Genova ieri pomeriggio, a seguito di una caduta avvenuta durante un momento di...