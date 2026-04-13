Diamante rilancia il turismo | il mare diventa motore economico

A Diamante si prepara la seconda edizione della Settimana del Mare, che si svolgerà dall’11 al 17 maggio sul Lungomare Fabiani. L’evento mira a valorizzare il patrimonio marino locale e a promuovere il turismo legato al mare come motore di crescita economica. La manifestazione coinvolgerà diverse attività e iniziative dedicate alla cultura e alla tradizione marinara della zona.

Diamante punta a trasformare il proprio patrimonio marino in un volano economico attraverso la seconda edizione della Settimana del Mare, prevista dall’11 al 17 maggio sul Lungomare Fabiani. L’iniziativa mira a consolidare l’identità della Riviera dei Cedri, proponendo una programmazione che integra tutela ambientale, sport e cultura per stimolare il turismo anche fuori dai mesi estivi. Strategie di destagionalizzazione e valorizzazione del territorio. L’amministrazione locale, guidata da Ordine, ha strutturato l’evento come un tassello fondamentale per cambiare il ritmo economico della cittadina. L’obiettivo dichiarato è rendere il mare una risorsa viva durante tutto l’anno, evitando che l’economia locale si concentri esclusivamente sul periodo estivo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Diamante rilancia il turismo: il mare diventa motore economico Parigi 2026: il makeup diventa motore economico realeLa Parigi Fashion Week AI 2026/27 trasforma il makeup in un’industria tangibile, dove la creatività si intreccia con la produzione locale. L’Anello del Borghetto: la montagna diventa motore economicoLe comunità di Montegrosso Pian Latte e Mendatica si trasferiscono a Saluzzo per partecipare al Festival dell’Outdoor che si svolge oggi sabato 14...