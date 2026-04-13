Di Rosa | La nostra è la giunta più giovane ma l’età da sola non basta Serve esperienza per governare
Il portavoce di un'amministrazione ha dichiarato che, nonostante siano la giunta più giovane, l'età da sola non è sufficiente per governare efficacemente. Ha inoltre osservato come nelle ultime settimane si sia diffusa una narrazione che valorizza il
“In queste settimane assistiamo a una continua narrazione sul ‘nuovo’ e sulla ‘gioventù’ come se bastasse questo a garantire capacità amministrativa. Ma i numeri raccontano una realtà diversa: ad oggi, la squadra più giovane è proprio la nostra”. Lo dichiara il candidato sindaco Giuseppe Di Rosa.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
La tattica da sola non basta più: nell’Olimpo del calcio (rapido e tecnico), resta solo la DeaPremessa fondamentale: per verificare lo stato di salute di un movimento calcistico, il termometro abbisogna di 10 anni, non 100 minuti.
Ricette contro la città che esclude. Milano da sola non basta più: 15% di nuove case a costi calmierati e piani seri come a Londra e ParigiOgni città che cresce porta con sé la stessa sfida: continuare ad andare avanti, senza escludere chi la fa funzionare ogni giorno.