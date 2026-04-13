Di Rosa | La nostra è la giunta più giovane ma l’età da sola non basta Serve esperienza per governare

Il portavoce di un'amministrazione ha dichiarato che, nonostante siano la giunta più giovane, l'età da sola non è sufficiente per governare efficacemente. Ha inoltre osservato come nelle ultime settimane si sia diffusa una narrazione che valorizza il