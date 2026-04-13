Di Maio contro Conte il leader M5S replica | Stupito che abbia avuto tempo di leggere rassegna con quello che succede in medio Oriente

Il confronto tra due esponenti politici del Movimento 5 Stelle ha attirato l’attenzione dei media dopo le dichiarazioni pubbliche di entrambi. Il leader attuale ha commentato con sorpresa un articolo di giornale riguardante la regione del Medio Oriente, mentre l’ex capo politico ha risposto con una replica diretta. La discussione si è sviluppata in modo accesso, coinvolgendo temi legati alla politica internazionale e alle recenti posizioni pubbliche dei protagonisti.

(Adnkronos) – Botta e risposta tra Giuseppe Conte e Luigi Di Maio. A scatenarlo il libro ‘Una nuova primavera. La mia storia, i nostri valori, la sfida progressista per l’Italia’ dell'ex premier. "Mi ha molto stupito che con tutto quello che sta succedendo in Medio Oriente" Di Maio "abbia avuto il tempo di leggere la. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Brooklyn contro David e Victoria: dall'abito da sposa al ballo della discordia a quello che succede ora, tutto quello che c'e da sapere sull'ex famiglia perfettaSei storie su Instagram, migliaia di parole al vetriolo contro di loro e in difesa della moglie Nicola Peltz, 31 anni.