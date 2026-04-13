Di Canio duro | Scudetto all’Inter il Napoli non è il Barcellona di Guardiola

L’ex calciatore e opinionista ha commentato con tono deciso la corsa scudetto, affermando che l’Inter è favorita a vincere il campionato. Ha inoltre sottolineato che il Napoli non può essere paragonato al Barcellona di Guardiola, sottolineando le differenze tra le due squadre. La sua analisi si è concentrata sulla situazione attuale del torneo e sulle caratteristiche delle squadre coinvolte, senza lasciare spazio a interpretazioni o supposizioni.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. L’analisi è netta, senza giri di parole. Paolo Di Canio, intervenuto ai microfoni di Sky Calcio Club, legge così il momento del campionato: per l’ex attaccante del Napoli, la corsa scudetto è ormai chiusa e il pareggio degli azzurri a Parma rappresenta un passaggio decisivo. «Una partita in più che se ne va, Como è difficile onestamente. Poi per il calendario tutti pensavano: “Il Napoli le vince tutte!”. Era il Barcellona di Guardiola?» ha dichiarato Di Canio, sottolineando come le aspettative attorno alla squadra di Conte siano state forse eccessive.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Di Canio duro: “Scudetto all’Inter, il Napoli non è il Barcellona di Guardiola” Di Canio durissimo dopo il flop dell’Italia: «Ci stiamo abituando alla mediocrità, rantoliamo sul fondo! Guardiola ct? No, serve uno come lui»Calciomercato Juventus: incontro in agenda per il rinnovo di Vlahovic! Ingaggio, volontà di club e giocatore, uno ‘sponsor’ per il prolungamento... Corsa Scudetto: ecco il calendario di Inter, Milan e NapoliMancano solo otto giornate al termine della Serie A: ecco il calendario di Inter, Milan e Inter per la corsa Scudetto.