Di Bello promosso in Parma-Napoli | giusti i no ai rigori

Durante la partita tra Parma e Napoli, l'arbitro Di Bello ha avuto un ruolo decisivo nella gestione delle situazioni di gioco. La sua direzione è stata valutata positivamente, con particolare attenzione alle decisioni prese sui rigori, che sono state negate. La partita si è conclusa senza assegnazioni di penalty contestate, e le sue scelte sono state considerate corrette dai commentatori e dagli addetti ai lavori presenti allo stadio.

La direzione di Di Bello in Parma-Napoli esce promossa. È questa la lettura proposta dal Corriere dello Sport, che analizza i principali episodi della gara e giudica corretta la gestione dei momenti più delicati del match. Per l’arbitro di Brindisi si trattava della 187ª presenza in Serie A, l’undicesima di questa stagione. Una partita chiusa con numeri molto bassi sul piano disciplinare: appena 12 falli fischiati e un solo cartellino giallo. Secondo il quotidiano, al netto di qualche sbavatura considerata marginale, le decisioni pesanti sono state tutte corrette. Uno dei temi principali riguarda i due episodi di possibile tocco di mano in area.🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Di Bello promosso in Parma-Napoli: giusti i no ai rigori Sayf, secondo a Sanremo: “Ho perso ai rigori, è stato bello crederci. Vincere forse sarebbe stato un fardello”Il racconto di Sayf a Fanpage dopo la finale di Sanremo e il suo secondo posto: l’emozione della cinquina, la scena con la madre in platea, la tromba... Leggi anche: Napoli ko ai rigori, Como in semifinale di Coppa Italia contro l'Inter NAPOLI-PARMA: L’ANALISI #calcio #shorts