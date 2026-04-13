Una persona ha bisogno di una colonscopia d'urgenza, ma è costretta ad aspettare un anno. La denuncia arriva da Rete Civica Articolo 32, che evidenzia le lunghe liste d’attesa per esami considerati fondamentali per la prevenzione del tumore al colon retto. Lo screening gratuito, promosso dalla sanità pubblica, viene spesso indicato come uno strumento importante per individuare precocemente la malattia, ma le criticità nel sistema rallentano l’accesso alle cure.

Fa lo screening di prevenzione per il tumore al colon retto gratuito e consigliato dalla sanità pubblica come sistema utilissimo e indispensabile di prevenzione. Riceve l’amara conferma che sì, c’è sangue occulto nelle feci e che, dunque, deve sbrigarsi a fare la colonscopia. Tutto ok se non fosse proprio nel momento del bisogno, gli dicono che dovrà aspettare quasi un anno per la colonscopia. Tutto ciò emerge dalla denuncia della Rete Civica Articolo 32, firmata dal presidente Rosario Gugliotta. La vicenda riguarda un cittadino di Pozzallo, città di frontiera, dirimpettaia di Malta, punto di approdo di migranti, il secondo in Sicilia dopo Lampedusa.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Deve fare una colonscopia d'urgenza ma è costretto ad aspettare un anno: la denuncia di Rete Civica Articolo 32

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