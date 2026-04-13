Design contraffatto maxi operazione Gamba Corta | 6.500 articoli sequestrati

La Guardia di Finanza ha condotto un’ampia operazione contro il mercato del design contraffatto, denominata “Gamba Corta”. Durante le attività sono stati sequestrati più di 6.500 articoli, tra cui mobili, complementi d’arredo e accessori. L’indagine ha coinvolto diversi negozi e depositi, con controlli mirati a contrastare la diffusione di prodotti illegali nel settore. L’operazione ha portato alla denuncia di numerosi responsabili.

Maxi operazione della Guardia di Finanza contro il mercato del design contraffatto. Nell’ambito dell’inchiesta denominata “Gamba Corta”, il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria ha sequestrato oltre 6.500 articoli, tra lampade e sedute che riproducevano illegalmente modelli iconici italiani ed europei. 14 indagati e rete in tutta Italia. L’indagine, coordinata dalla Procura di Torino, ha portato all’iscrizione di 14 persone nel registro degli indagati per reati che vanno dalla contraffazione alla frode in commercio. Coinvolte 13 aziende con sedi operative in diverse province italiane, tra cui Roma, Milano, Napoli e Bari. I prodotti, importati soprattutto dalla Cina, venivano distribuiti su larga scala anche attraverso piattaforme e-commerce.🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Design contraffatto, maxi operazione “Gamba Corta”: 6.500 articoli sequestrati Operazione “Gamba corta”: maxi sequestro di design contraffattoLa guardia di finanza di Torino, coordinata dalla locale Procura, ha smantellato una rete criminale dedita alla contraffazione di complementi... Operazione "Gamba Corta": arredamento contraffatto sotto sequestro. La rotta del falso dalla Puglia al PiemonteUn giro d’affari illecito che imitava le grandi firme del design italiano, smantellato all'alba dai militari del Nucleo di Polizia...