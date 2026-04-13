Un’indagine condotta in laboratorio su quindici dentifrici venduti nelle catene di distribuzione ha mostrato che i prodotti più costosi o provenienti da marchi noti non sempre garantiscono migliori prestazioni. I test hanno evidenziato differenze significative tra i vari prodotti in termini di efficacia, senza che il prezzo o la notorietà del marchio rappresentino un fattore determinante. I risultati suggeriscono che la scelta del dentifricio dovrebbe basarsi su caratteristiche specifiche piuttosto che su etichette di prestigio.

Un’analisi approfondita condotta in laboratorio su 15 prodotti della grande distribuzione ha rivelato che la scelta del dentifricio basata sul prestigio del marchio o sul costo elevato può tradursi in un errore per l’igiene orale. Lo studio, che ha coinvolto oltre 700 consumatori, evidenzia come la maggior parte delle referenze disponibili sugli scaffali non raggiunga livelli di qualità ottimali, mettendo in discussione i criteri di acquisto guidati dalla pubblicità o dalla semplice abitudine. La trappola del marketing e il paradosso del prezzo. L’efficacia di un prodotto per la cura dei denti non sembra avere una correlazione diretta con la cifra spesa al supermercato, un dato che scuote le basi del marketing cosmetico.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dentifricio: perché i marchi costosi spesso deludono i test

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