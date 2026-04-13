Dèmodè il video di ' Orbita' in anteprima

È stato pubblicato in anteprima il videoclip in bianco e nero di ‘Orbita’, il nuovo brano dei Dèmodè. La canzone presenta sonorità pop dance e si distingue per il suo stile visivo minimalista. Il video e la traccia sono stati condivisi recentemente e sono disponibili online. La pubblicazione ha attirato l’attenzione di alcuni appassionati di musica e di chi segue il gruppo.

Un brano dalle sonorità pop dance e un videoclip in bianco e nero: ‘Orbita’ dei Dèmodè una canzone che stupisce. Così come stupiscono i Dèmodè, ovvero Giulia Luzzi, in arte Julie, e Antonio Tolo, in arte Anthony Louis. Uno stile raffinato che denota una ricerca. La ricerca che c’è dietro ogni produzione di questo duo musicale. La direzione esecutiva e creativa del videoclip, nel quale compare anche il sassofonista torinese Danilo Pala, è di Milkrec.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Dèmodè, il video di 'Orbita' in anteprima Piero Sidoti, il video di 'Sposa' in anteprimaIl cantautore Piero Sidoti pubblica il brano e il videoclip ‘Sposa’, in occasione della Festa della Donna. Nutella nello spazio (e non solo). Perché il marketing vale di più in orbita. Ma gli astronauti e la Nasa hanno regole stringenti – Il videoTutti l’hanno vista fluttuare nella navicella Orion, con l’equipaggio di Artemis II a due passi dalla Luna.