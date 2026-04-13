Democrazie a rischio | la fine della realtà condivisa e il caos digitale

Negli ultimi anni, le democrazie affrontano nuove sfide legate alla diffusione di informazioni false e alla manipolazione digitale. La capacità di influenzare l'opinione pubblica si è ampliata, portando a una destabilizzazione del senso condiviso di realtà. Questa situazione mette in discussione le basi stesse del dibattito democratico e la fiducia nei mezzi di comunicazione tradizionali, creando un quadro complesso che coinvolge tecnologie e strumenti di comunicazione.

L’integrità delle democrazie moderne rischia il collasso a causa di una vulnerabilità strutturale che non riguarda più la semplice diffusione di notizie false, ma la manipolazione dell’ambiente in cui nasce la percezione della realtà. Antonio Scala, ricercatore presso l’Istituto dei Sistemi Complessi del CNR, evidenzia come la frammentazione della base fattuale comune stia trasformando la gestione dell’informazione in un problema di sicurezza strategica e geopolitica. La fine della realtà condivisa e i nuovi meccanismi di erosione. Le fondamenta su cui poggiano le società democratiche presuppongono che i cittadini possano confrontarsi su basi comuni, anche quando divergenno sui valori o sulle soluzioni politiche.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Democrazie a rischio: la fine della realtà condivisa e il caos digitale Voto per corrispondenza. Il caso svizzero conferma una realtà che riguarda le democrazieIl caso emerso nel Cantone di Friburgo, dove le elezioni comunali di Düdingen dovranno essere ripetute a seguito di sospette irregolarità nel voto... Vomero, rischio chiusura a fine anno per la scuola “Morelli”: caos per 200 alunniA rischio chiusura la scuola primaria “Domenico Morelli” al Vomero, plesso distaccato in via Merliani della “Giuseppe Quarati”.