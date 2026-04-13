Secondo le informazioni più recenti, il quarto capitolo di Deadpool con Ryan Reynolds potrebbe entrare in produzione e arrivare nelle sale già nel prossimo anno. La notizia ha suscitato reazioni contrastanti tra i fan degli X-Men, considerando alcuni cambiamenti previsti nel cast e nell’approccio narrativo. La produzione sembra aver avviato le fasi preliminari, anche se ancora non ci sono conferme ufficiali sulla data di uscita.

Secondo gli ultimi aggiornamenti, il nuovo film con Ryan Reynolds potrebbe arrivare al cinema già dopo la conclusione della saga del Multiverso della Marvel con i due film sugli Avengers Nelle ultime ore hanno cominciato a circolare alcune nuove voci sul prossimo film di Deadpool e non si tratta di buone notizie per i fan del Marvel Cinematic Universe che attendono con ansia il primo film sugli X-Men. Al momento, ci sono solo voci su ciò che accadrà nell'MCU dopo che Avengers: Secret Wars avrà dato il via a un reboot dell'universo. Si vocifera che il primo film dopo quell'evento che cambierà il mondo sarà Black Panther 3, e che coinvolgerà alieni e includerà la Terra Selvaggia.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Deadpool 4, perché il sequel non è una buona notizia per i fan degli X-Men

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