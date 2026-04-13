Darsena inutilizzabile per le alghe Salento Navigando lascia dopo appena un anno

Dopo un solo anno di attività, Salento Navigando ha deciso di rinunciare alla concessione demaniale marittima della darsena di San Cataldo, nel Salento. La società ha comunicato ufficialmente la risoluzione del contratto firmato con il Comune di Lecce nell'aprile del 2025. La darsena si trova attualmente inutilizzabile a causa dell’accumulo di alghe, che ne ostacolano l’uso. La situazione lascia di nuovo in sospeso la gestione della struttura portuale.

SAN CATALDO (Lecce) – Tutto di nuovo in alto mare, per quanto riguarda la darsena di San Cataldo. Salento Navigando ha infatti rinunciato alla concessione demaniale marittima e ha comunicato la risoluzione del contratto firmato nell’aprile del 2025 con il Comune di Lecce.Una batosta per i.🔗 Leggi su Lecceprima.it

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