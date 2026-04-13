Darsena bloccata delle alghe Salento Navigando lascia dopo appena un anno di gestione

La darsena di San Cataldo, nel Salento, torna di nuovo senza gestione ufficiale, dopo che Salento Navigando ha annunciato di aver rinunciato alla concessione demaniale marittima. La comunicazione della risoluzione del contratto, firmato nell’aprile del 2025 con il Comune di Lecce, è stata resa nota di recente. La struttura si trova attualmente senza un gestore e la situazione rimane incerta.

SAN CATALDO (Lecce) – Tutto di nuovo in alto mare, per quanto riguarda la darsena di San Cataldo. Salento Navigando ha infatti rinunciato alla concessione demaniale marittima e ha comunicato la risoluzione del contratto firmato nell’aprile del 2025 con il Comune di Lecce.Una batosta per i.🔗 Leggi su Lecceprima.it

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