Dall’universo di Train to Busan | arriva Colony il nuovo incubo di Sang-ho Yeon

Dopo il successo di “Train to Busan”, il regista coreano Sang-ho Yeon torna con “Colony”, un nuovo progetto nel genere horror. La sua opera precedente ha attirato l’attenzione internazionale e ora si prepara a presentare una nuova produzione, mantenendo il suo stile distintivo. Non sono stati ancora divulgati dettagli sulla trama, ma si conosce il coinvolgimento diretto del regista e la volontà di esplorare nuovi aspetti del genere.

Il maestro dell’horror coreano contemporaneo, Yeon Sang-ho, è pronto a ridefinire nuovamente il genere che lo ha reso celebre in tutto il mondo. A dieci anni dall’uscita del cult Train to Busan, il regista torna alle atmosfere apocalittiche con Colony, un nuovo zombie movie che promette di alzare l’asticella della tensione e della brutalità. Il film, che sarà presentato ufficialmente al Festival di Cannes il prossimo mese di maggio 2026, segna il ritorno di Sang-ho Yeon a una narrazione corale e claustrofobica. Il regista ha presenziato di recente al Florence Korean Film Fest, l’evento fiorentino dedicato alla cultura coreana seguita dal nostro collaboratore.🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Dall’universo di “Train to Busan”: arriva Colony, il nuovo incubo di Sang-ho Yeon Firenze si tinge di Corea: Gong Yoo e Yeon Sang-ho star della 24ª edizione del Florence Korean Film FestivalQuesta mattina, presso il Cinema La Compagnia, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della ventiquattresima edizione del FKFF (Florence...