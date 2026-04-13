Dall' Italia alla Spagna per i furti di gioielli | 4 arresti Video

Quattro persone sono state arrestate tra Italia e Spagna con l’accusa di aver commesso 21 furti di gioielli, per un valore totale di circa 500 mila euro. Le indagini hanno portato all’identificazione dei coinvolti, che avevano pianificato e realizzato i colpi in diverse località. Le autorità coinvolte hanno sequestrato numerosi oggetti trafugati durante le operazioni. Sono in corso ulteriori verifiche per chiarire eventuali legami con altri reati.

AGI - Dall’Italia alla Spagna in trasferta per rubare gioielli. Ventuno colpi messi a segno per un bottino complessivo di 500mila euro. La banda ' fantasma ' (nessuna traccia, zero impronte digitali e pernottamenti molto distanti dalle gioiellerie svaligiate ) specializzata nei furti di preziosi è stata smantellata con un’ operazione congiunta della polizia italiana e spagnola che ha portato all’ arresto di quattro persone. I furti nelle gioielliere della Spagna . Una sfida per gli agenti a causa delle poche tracce lasciate durante la commissione dei reati, nonché delle numerose misure di sicurezza adottate per evitare di essere collegate all’attività criminale.🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Dall'Italia alla Spagna per i furti di gioielli: 4 arresti (Video) Furti di gioielli, blitz polizia tra Spagna e Italia: 4 arresti(LaPresse) – Un’operazione congiunta tra la Polizia Nazionale spagnola e la Polizia di Stato italiana ha portato all’arresto di quattro individui... Furti, aggressioni e pickpockets nella metropolitana di Roma da Spagna a Termini: 8 arrestiOperazione PolMetro: il blitz a Roma Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’attività del Nucleo PolMetro si è...