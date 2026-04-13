In Italia, aziende storiche e nuove realtà si dedicano alla produzione di vini rinomati, come l’Amarone apprezzato anche dal Papa e il Pignoletto. Le imprese del settore vitivinicolo affrontano con determinazione le sfide di questo periodo complesso, condividendo l’obiettivo di mantenere vive le tradizioni e la qualità delle loro produzioni. Le immagini raccolte mostrano il lavoro nei vigneti e nelle cantine, testimonianza di un comparto che non si ferma.

Aziende storiche, ma non solo. Di certo tutte sono unite dall’entusiasmo e la voglia di superare questo momento storico carico di incognite. Tracciando una foto di storie e territori. Questo Vinitaly è certo partito con ottimi auspici per Giancarlo Aneri, produttore e presidente della Cantina Aneri. Anzi, con una vera e propria. benedizione. "Il nostro Amarone – spiega – è stato regalato dal Papa al presidente francese Macron. E prima ancora da Papa Francesco aveva donato questa etichetta ai sovrani d’Inghilterra in visita". Davvero una bella soddisfazione per il produttore, i cui vini, nelle diverse aziende, coprono un’ampia gamma. Dal re del Valpolicella, il rosso e prezioso Amarone, al Prosecco, tanto amato dalle nuove generazioni e non solo.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Dall’Amarone amato dal Papa al Pignoletto: foto dall’Italia

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