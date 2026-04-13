Dalla Spagna all’Italia presidi in trincea | La burocrazia ha ucciso il prestigio Oggi comandare una scuola è una condanna
Da Spagna a Italia, insegnanti e dirigenti scolastici si trovano a dover affrontare un mercato del lavoro segnato da numerose difficoltà. Le testimonianze indicano che la burocrazia ha inciso sul rispetto e sulla fiducia nel ruolo degli operatori scolastici. La gestione delle scuole viene descritta come un'attività che assorbe molte energie, più che un impegno rivolto all'educazione, lasciando trasparire un senso di fatica e di insoddisfazione.
A giudicare dai racconti che arrivano dalle aule, sembra sempre più un lavoro da "pompieri" che da educatori. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Il Diritto a Scuola, Apdige: una trincea contro la criminalità giovanileDi Ezio Sina, Presidente nazionale di Apidge, l'associazione professionale degli insegnanti delle Scienze giuridiche ed economiche - In un mondo...
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