Un meccanico statunitense, appassionato fin da bambino, ha deciso di trasformare l’acquisto di una Lamborghini Diablo in una nuova attività imprenditoriale. L’azienda, chiamata Project 132, si occupa di realizzare componenti necessari per le supercar classiche. La sua scelta si basa sulla volontà di mantenere vivo il patrimonio di queste vetture, offrendo pezzi di ricambio specifici per modelli storici.

Un esperto meccanico statunitense, mosso da un desiderio d’infanzia, ha trasformato l’acquisto di una leggendaria Lamborghini Diablo in un’opportunità imprenditoriale chiamata Project 132, specializzata nella produzione di componenti essenziali per supercar classiche. La decisione nasce dalla volontà di garantire che i modelli iconici del passato possano continuare a circolare sulle strade, affrontando la sfida della reperibilità dei ricambi attraverso un approccio tecnico diretto. L’iniziativa prende il nome dal codice identificativo del progetto Lamborghini Diablo, un modello che ha segnato un’epoca nel settore delle prestazioni. La storia di questa vettura affonda le radici nel 1990, quando fu presentata ufficialmente nel Principato di Monaco in concomitanza con l’apertura del Rally di Monte Carlo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dalla Lamborghini Diablo al business: nasce il Project 132

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Lamborghini Diablo SV driving in the streets of Monaco