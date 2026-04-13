Dal tormento all’estasi Le bandiere al vento e l’omaggio a Morosini nella partita del riscatto

Dopo due mesi di assenza dal successo casalingo, la squadra ha conquistato una vittoria che ha portato entusiasmo tra i tifosi presenti al Comunale. La partita ha visto il ritorno ai tre punti, con i supporter che hanno celebrato sotto la curva Minghelli, circondati da bandiere amaranto e cori di gioia. L'evento ha anche ricordato Morosini, con un omaggio durante l'incontro. In totale, erano circa 6101 gli spettatori presenti in stadio.

Dal tormento (Ascoli momentaneamente a +3) all’estasi (ritorno al successo in casa dopo due mesi). E’ finita con la squadra sotto la curva "Minghelli" a fare festa con i 6101 del Comunale in un tripudio di bandiere amaranto e cori di giubilo. Il derby numero 52 contro il Livorno passerà alla storia come uno dei più emotivamente intensi per il valore intrinseco che rappresentava. Riavvolgendo il nastro del pomeriggio del Comunale, stavolta il livello di tensione e adrenalina ha toccato livelli mai raggiunti nella testa e nel cuore del popolo amaranto. Se possibile ancor più di quanto accaduto per le precedenti sfide casalinghe a Ravenna, Perugia e Ascoli.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Dal tormento all’estasi. Le bandiere al vento e l’omaggio a Morosini nella partita del riscatto Bandiere al vento: coloriamo lo stadio e spingiamo il Cavallino fino alla vittoriaArezzo, 11 aprile 2026 – Bandiere al vento: coloriamo lo stadio e spingiamo il Cavallino fino alla vittoria. Galatasaray Juve, può essere la partita del riscatto per Openda? Spalletti non ha dubbi. Le parole del tecnicoPoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al...