Dal tatuaggio identitario alla pelle come racconto | il lavoro di Azzurra Manese interpreta il nuovo mercato

Il tatuaggio sta assumendo un ruolo diverso, passando dall’essere un semplice elemento estetico a diventare una forma di narrazione personale. Questa trasformazione si riflette nel modo in cui le persone scelgono di esprimersi attraverso l’arte sulla pelle, che si sta integrando in un mercato in evoluzione. Oggi, sempre più individui optano per tatuaggi che raccontano storie o identità, segnando un cambiamento rispetto alle tradizioni precedenti.

Roma, 13 aprile 2026 – Il tatuaggio sta cambiando funzione. Non è più soltanto una scelta estetica, né un segno da esibire. Sempre più spesso diventa un modo per tradurre sulla pelle storie personali, affetti familiari, passaggi di vita, simboli intimi. Una trasformazione che sta ridefinendo il mercato, ma anche le competenze richieste a chi lavora in questo settore. In questo scenario si inserisce il percorso di Azzurra Manese, artista che ha costruito una cifra stilistica precisa, distante dagli immaginari più cupi o aggressivi e sempre più vicina a una dimensione narrativa, emotiva e personale. Negli ultimi anni, una parte del pubblico ha iniziato ad allontanarsi da estetiche dark per orientarsi verso soluzioni più leggere, immediate e riconoscibili.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

La famosa rimuove il tatuaggio con il laser, poi choc e panico: cosa è successo alla sua pelleUn tatuaggio non è sempre una scelta definitiva, ma il percorso per rimuoverlo può rivelarsi molto più complesso e doloroso del previsto.

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