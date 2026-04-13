Dal sacrificio alla memoria | Quindici rende onore ad Ammaturo

Nel 1943, l’Italia attraversava uno dei periodi più difficili della sua storia, segnato da conflitti e cambiamenti profondi. A distanza di anni, un evento commemorativo ha reso omaggio a una figura che ha lasciato un segno in quegli anni difficili. La cerimonia si è svolta in un luogo pubblico e ha coinvolto diverse personalità, con l’obiettivo di ricordare il sacrificio e l’impegno di chi ha contribuito a quel periodo.

Tempo di lettura: 2 minuti Correva l’anno 1943. L’Italia viveva uno dei momenti più drammatici della sua storia. In quei giorni difficili, segnati dalla guerra e dall’occupazione tedesca, molti uomini in uniforme scelsero di restare fedeli al giuramento prestato, anteponendo il senso del dovere alla propria stessa vita. Tra questi vi era l’Appuntato dei Carabinieri Emilio Ammaturo, che con coraggio e determinazione affrontò la violenza delle truppe tedesche, opponendosi con fermezza ai soprusi e pagando con la vita la propria fedeltà allo Stato. Il suo sacrificio, compiuto con ammirevole stoicismo e altissimo senso dell’onore, gli valse il conferimento della Medaglia d’Argento al Valor Militare “alla memoria”, a testimonianza di un esempio luminoso di dedizione e amor patrio.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Dal sacrificio alla memoria: Quindici rende onore ad Ammaturo Wiz Khalifa rende omaggio alla memoria di suo padreVenerdì 13 febbraio, Wiz Khalifa ha condiviso sui social media un emozionante tributo dedicato a suo padre, Laurence W. Calci rende omaggio alla memoria di 4 persone della comunitàTra lo scorso 7 marzo e la giornata di ieri, 8 aprile, il Comune di Calci ha reso effettive le intitolazioni decise da tempo dalla Giunta comunale,...