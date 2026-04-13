Dal rigore di Como-Inter alle mani di Buongiorno e Gatti | la moviola

Durante la 32esima giornata di Serie A sono stati protagonisti numerosi episodi sotto revisione. Tra le partite più discusse ci sono state alcune decisioni prese durante il match tra Como e Inter, oltre a diverse azioni contestate in altre gare come Genoa-Sassuolo, Bologna e Milan. In attesa dell’incontro tra Fiorentina e Lazio in programma lunedì sera, si sono già verificati numerosi momenti che hanno richiesto l’intervento del VAR e la revisione delle immagini.

Tanti episodi dubbi in Serie A: dalla rissa in Genoa-Sassuolo al gol annullato al Bologna e quello convalidato contro il Milan In attesa del monday night tra Fiorentina e Lazio, la 32esima giornata di Serie A ha già offerto tanti episodi da moviola. A cominciare dal posticipo tra Como e Inter, con un rigore concesso ai lariani che grida vendetta. L’arbitro Massa fischia punizione dal limite per lo scontro tra Bonny e Nico Paz, il Var Aureliano con overrule cambia la decisione con rigore perché il contatto è in area di rigore. Il problema è che non è falloso. Il fischietto di Imperia doveva essere chiamato all’ On Field Review per revocarlo. Mano di Gatti in Atalanta Juventus (foto Ansa) – Calciomercato.🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Dal rigore di Como-Inter alle mani di Buongiorno e Gatti: la moviola Moviola Atalanta Juve, c’era rigore per il mani di Gatti? L’episodio chiave del matchSenesi Juve, il colpo sta per sfumare? L’annuncio di Moretto che gela i bianconeri! Sommer respinge le sirene d’addio all’Inter: «Contento di giocare... Moviola Inter Genoa: Calhanoglu sfiora l’espulsione, mani di Amorim è rigore. I dettagliCalciomercato Milan, intesa raggiunta per André del Corinthians: operazione da 17 milioni per il nuovo talento brasiliano Milinkovic Savic, idea...