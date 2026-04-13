Dal nuoto agonistico a quello artistico | il team della Pratogrande protagonista in tre eventi

Il team della Pratogrande Sport Village di Garlate partecipa a tre eventi distinti che coinvolgono giovani atleti e loro preparatori. Il primo si svolge domenica 12 aprile nella piscina della stessa struttura, con una gara sociale dedicata allo sport. Successivamente, il team sarà presente a Brescia per il trofeo internazionale “Tutti in H2o”, che comprende prove di nuoto artistico e campionati. Questi appuntamenti rappresentano un momento di partecipazione e confronto per i giovani nuotatori.

Tre nuovi eventi con protagonisti giovani atleti e preparatori della Pratogrande Sport Village di Garlate: la gara sociale per lo sport proprio nella piscina della Pratogrande domenica 12 aprile, il trofeo internazionale “Tutti in H2o” a La Marmora di Brescia con il nuoto artistico e i campionati.🔗 Leggi su Leccotoday.it Nuoto sincronizzato: ancora ottimi risultati per il team della PratograndeDomenica 1 febbraio a Monza si è svolta la gara interregionale Uisp di nuoto sincronizzato con oltre 650 atlete in gara, che ha visto le giovanissime... Leggi anche: ll Pratogrande Team Nuoto conquista nuove medaglie e record personali Come organizzo il mio zaino da nuoto agonistico!