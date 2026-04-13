Dal Messico confermano la decisione della FIFA sull'Iran | spunta l’ipotesi super-playoff per l'Italia

La FIFA ha confermato che le partite dell’Iran ai Mondiali 2026 si giocheranno negli Stati Uniti. La decisione è stata comunicata anche dalla presidente messicana, Claudia Sheinbaum, che ha confermato le sedi designate. Circolano anche ipotesi riguardanti un possibile super-playoff che coinvolgerebbe l’Italia, ma finora non sono state ufficializzate ulteriori decisioni in merito.