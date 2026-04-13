Dal Messico confermano la decisione della FIFA sull'Iran | spunta l’ipotesi super-playoff per l'Italia
La FIFA ha confermato che le partite dell’Iran ai Mondiali 2026 si giocheranno negli Stati Uniti. La decisione è stata comunicata anche dalla presidente messicana, Claudia Sheinbaum, che ha confermato le sedi designate. Circolano anche ipotesi riguardanti un possibile super-playoff che coinvolgerebbe l’Italia, ma finora non sono state ufficializzate ulteriori decisioni in merito.
La FIFA conferma le sedi negli USA per le partite dell’Iran ai Mondiali 2026, la decisione trova riscontro nelle parole dalla presidente messicana Claudia Sheinbaum. Tra ipotesi di forfait e super-playoff, il nome dell’Italia torna a circolare: suggestione più che realtà.🔗 Leggi su Fanpage.it
Mondiali 2026, caos Iran: la FIFA dice no allo spostamento ma spunta l’ipotesi playoff. L’Italia può ancora sperareLa decisione ufficiale è arrivata: la FIFA ha respinto la richiesta dell’Iran di spostare le proprie partite dei Mondiali 2026 dagli Stati Uniti al...
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Cartoline dal Messico .. aspettando il Giappone - facebook.com facebook
Nonostante l'eliminazione nella finale playoff per mano della Bosnia, la partecipazione dell'Italia ai Mondiali 2026, che si disputeranno dall'11 giugno al 19 luglio negli Stati Uniti, in Canada e in Messico, non è uno scenario impossibile. Il nodo della questione x.com