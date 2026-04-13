Dal cuore alla vetta | la firma di Parisi sulla rinascita del Serino

Una storia che va oltre il calcio, fatta di legami profondi con il territorio e di un senso di appartenenza che supera lo sport. La firma di un dirigente importante segna un passo decisivo per la rinascita di una squadra locale, simbolo di comunità e tradizione. Questo avvenimento ha attirato l’attenzione di molti, portando alla luce l’impegno di chi lavora per riportare in alto una realtà sportiva radicata nel cuore della città.

Tempo di lettura: 2 minuti Certe storie non parlano solo di calcio. Parlano di radici, memoria e appartenenza. Parlano di un paese che per troppo tempo è rimasto senza la sua squadra, senza quel rito della domenica capace di unire generazioni sotto gli stessi colori. Il Serino Calcio 1928 ha riscritto tutto questo, conquistando la promozione in Prima Categoria al termine di una stagione semplicemente dominante. Il 6-1 contro il Salza Irpina è stato solo l’ultimo sigillo su un cammino già tracciato da settimane. Due giornate d’anticipo, un vantaggio enorme sulla terza e una continuità impressionante: numeri che raccontano più di qualsiasi parola la superiorità di una squadra costruita con ambizione, ma soprattutto con identità.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Dal cuore alla vetta: la firma di Parisi sulla rinascita del Serino Leggi anche: La nuova primavera della squadra. Parisi, Ranieri, Fagioli. I meriti del Vanolismo e la rinascita dei viola Dal canile al cuore: la miracolosa rinascita di Tomy e dei gattiLe storie di rinascita che emergono dal lavoro quotidiano dei volontari dell’Enpa offrono oggi uno sguardo profondo sulla capacità di resilienza...