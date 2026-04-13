Dal campo al medico dell’Inter | l’uomo che unisce Como e Milano

Stasera al Sinigaglia si svolgerà il derby lombardo, con molti spettatori presenti. Tra questi ci sarà anche un uomo che ha un passato nel calcio locale e ora lavora come medico di una squadra di serie A. La sua presenza rappresenta un collegamento tra il calcio amatoriale della provincia e le grandi società del massimo campionato nazionale. La partita attirerà quindi l’attenzione di molti appassionati, che conoscono bene il suo percorso.

Il derby lombardo che si terrà in serata al Sinigaglia vedrà tra il pubblico un protagonista che incarna perfettamente il legame profondo tra il calcio del territorio e le grandi realtà nazionali. Piero Volpi, attuale medico sociale della squadra nerazzurra di Milano, assisterà alla sfida tra Como e Inter avendo vissuto anni fa la stessa realtà sportiva con i tacchetti ai piedi. La sua presenza non è solo quella di un professionista della salute, ma quella di un uomo che ha attraversato diverse stagioni del calcio regionale, dai campi della provincia varesina fino alle luci della massima serie. Dalle giovanili varesine alla gestione medica dei campioni.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Dal campo al medico dell’Inter: l’uomo che unisce Como e Milano Andrea Stramezzi "uscito dal coma", il medico reagisce agli stimoli, è ricoverato al Policlinico di Milano dal 4 marzoUn'ottima notizia per Stramezzi e per tutte le persone a lui care e più vicine che da giorni pregano per le sue condizioni di salute Andrea Stramezzi... Milan Inter, che confronto dal 2020: il bilancio vede i nerazzurri in vantaggio anche fuori dal campo. Ecco spiegato tuttoMercato Inter, il Barcellona non molla Bastoni: sarà la sua ricca cessione a finanziare il mercato estivo? Le ultime Calciomercato Inter LIVE: il...