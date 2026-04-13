Dai Vescovi dell' Umbria sconcerto e amarezza per le parole del Presidente Trump sul Papa
I Vescovi dell'Umbria hanno espresso sconcerto e amarezza riguardo alle dichiarazioni del Presidente degli Stati Uniti rivolte domenica sera 13 aprile al Papa. La Conferenza Episcopale Umbra ha commentato pubblicamente le parole del presidente, ritenendole inopportune e offensive nei confronti di Papa Leone XIV. La presa di posizione dei Vescovi riflette il loro disappunto per quanto affermato dal leader statunitense in quella occasione.
"La Conferenza Episcopale Umbra manifesta sconcerto e amarezza di fronte alle considerazioni espresse dal Presidente degli Stati Uniti d'America nei confronti di Papa Leone XIV": così i Vescovi dell’Umbria nel commentare le sconcertanti parole del presidente USA rivolte domenica sera 13 aprile al.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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