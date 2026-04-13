Dai Vescovi dell' Umbria sconcerto e amarezza per le parole del Presidente Trump sul Papa

I Vescovi dell'Umbria hanno espresso sconcerto e amarezza riguardo alle dichiarazioni del Presidente degli Stati Uniti rivolte domenica sera 13 aprile al Papa. La Conferenza Episcopale Umbra ha commentato pubblicamente le parole del presidente, ritenendole inopportune e offensive nei confronti di Papa Leone XIV. La presa di posizione dei Vescovi riflette il loro disappunto per quanto affermato dal leader statunitense in quella occasione.