Dai Servi disobbedienti ai Folkstone | il 25 Aprile in Piazza Mascheroni

Sabato 25 aprile, a Bergamo, si svolgerà l’evento musicale “Liber3 di cantare e di ballare” in Piazza Mascheroni. La manifestazione celebra la Resistenza attraverso musica e danza, coinvolgendo diverse esibizioni e momenti di intrattenimento. La giornata si inserisce nel programma delle iniziative per la festività del 25 aprile, con l’obiettivo di ricordare i valori della libertà e della resistenza.

Sabato 25 aprile a Bergamo torna “Liber3 di cantare e di ballare”, evento musicale ispirato alla Resistenza. L’appuntamento è dalle 13 in piazza Mascheroni (inizio dei concerti alle 14.30), con musica dal vivo. Si esibiranno: La.P.I.S, Rataplam, Matteo Trevisan, Seta, Un gruppo, Prodotti Locali, Servi disobbedienti, Polimono e Folkstone. Servizio ristoro attivo Spazio per ballare e stare insieme. Gli organizzatori spiegano: “Se viviamo nella democrazia lo dobbiamo alle donne e agli uomini che, tra il ’43 e il ‘45, ci hanno affrancato dal nazifascismo. Ricordarl? è un dovere, ma può (e deve) diventare anche un piacere condiviso. Anche quest’anno, dopo il corteo, il Circolo Maite vi invita a festeggiare insieme in Piazza Mascheroni.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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