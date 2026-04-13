Diverse discussioni pubblicate su gruppi Facebook con partecipazione internazionale stanno portando all’attenzione del pubblico la crisi in Medio Oriente. Tra le testimonianze e le condanne politiche, si segnalano contenuti che evidenziano la tragedia civile tra la Striscia di Gaza e il Libano. La conversazione online si concentra sulle conseguenze del conflitto e sulla situazione umanitaria in quelle aree.

Diversi contenuti circolati su gruppi Facebook a larga partecipazione internazionale stanno alimentando il dibattito pubblico sulla crisi in Medio Oriente, tra condanne politiche e testimonianze umanitarie che rilanciano l’emergenza nella Striscia di Gaza e in Libano. All’interno di questo ecosistema social, il giornalista Samir Al Qaryouti ha diffuso un duro messaggio di condanna, esprimendo solidarietà al popolo libanese e denunciando quella che definisce una “aggressione israeliana contro il Libano”, chiedendo vicinanza a tutte le componenti religiose e sociali del Paese: musulmani, cristiani, drusi, armeni e curdi. A fargli eco, il.🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Dai gruppi Facebook globali l’ondata di condanne sulla guerra: giornalisti denunciano la tragedia civile tra Libano e Gaza

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