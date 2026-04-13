Dai dubbi sulla successione politica alla pornografia | ecco i Google Trends dei funzionari iraniani

Da oltre 40 giorni, l’Iran vive il più lungo blocco di internet nella sua storia, coinvolgendo l’intero territorio nazionale. Questa sospensione ha sollevato dubbi sulla futura successione politica nel paese. Nel frattempo, sui motori di ricerca sono stati analizzati i trend relativi a funzionari iraniani e ai temi più cercati, tra cui la pornografia, evidenziando come le restrizioni abbiano influenzato le ricerche online degli utenti.

Il blocco internet in Iran continua ormai da più di 40 giorni: si tratta del più lungo blocco a livello nazionale della storia. Non tutti gli iraniani, però, affrontano le stesse difficoltà: «Durante un blocco totale di Internet, solo funzionari, dirigenti di determinate istituzioni, media statali e individui in possesso di “SIM bianche” SIM anonime che permettono di effettuare chiamate senza rivelare la propria posizione geografica o il numero di telefono, ndr possono navigare sul web direttamente, senza bisogno di eludere i filtri», si legge su Iran International. Un’analisi dei Google Trends riconducibili ai funzionari iraniani negli ultimi 35 giorni, riportata sul sito internet di informazione iraniano, rivela preoccupazioni e interessi forse inaspettati in tempi di guerra e di crisi.🔗 Leggi su Open.online Dallo scandalo in ospedale all'eredità di Armani: l'anno di Piacenza secondo Google TrendsChi cerca Piacenza sul web è sicuramente attratto dal buon cibo e dalle belle valli, ma a catturare l’attenzione degli utenti sono soprattutto le... L'esercito israeliano avverte i funzionari iraniani: "Lasciate il Libano entro 24 ore"Il regime iraniano, decapitato dei leader, bombarda siti energetici strategici nel Golfo dopo i raid sul giacimento di South Pars, il più gran al...