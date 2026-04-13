Dai droni piove farina di basalto | Così miglioriamo la fertilità del suolo

Droni dotati di sistemi di distribuzione rilasciano farina di basalto sul terreno, promettendo di migliorare la fertilità del suolo. Questa tecnologia viene impiegata in agricoltura per aumentare la qualità del terreno e favorire la crescita delle colture. L’uso di questi dispositivi automatizzati si sta diffondendo rapidamente, integrandosi nelle pratiche agricole moderne. La pratica si basa su applicazioni precise e mirate, con l’obiettivo di ottimizzare i risultati senza interventi manuali intensivi.

UN’ECONOMIA in cui i droni occupano ormai un posto centrale. Se l’angosciante cronaca internazionale di queste settimane ci porta ad associare sempre più spesso l’idea del drone alla guerra, è anche vero che le applicazioni civili di questo strumento continuano a moltiplicarsi ed il settore agricolo non rimane immune da quella che è una rivoluzione tecnologica all’insegna dell’efficienza e della riduzione dei costi. Uno dei protagonisti di questo radicale cambiamento è l’azienda Basalti Orvieto che, grazie all’utilizzo dei droni, ha adottato un sistema per irrorare i terreni agricoli con un prezioso elemento naturale in grado di migliorare la qualità degli stessi terreni.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Dai droni piove farina di basalto: "Così miglioriamo la fertilità del suolo" Soldi dai dirigenti ai dipendenti: "Miglioriamo l’ambiente di lavoro"Si ’pesca’ dagli stipendi dei dirigenti e si trasferiscono quei soldi a favore del welfare dei dipendenti, oltre che al miglioramento della qualità... Leggi anche: Donbass, lezione sul campo di autodifesa dai droni: "Sparpagliatevi, così non potrà colpirvi tutti"