Da stasera su Rai 3 la striscia quotidiana Kong per riflettere sui grandi temi dell' esistenza
D opo anni di assenza, Fabio Volo torna stasera in tv con il suo nuovo programma Kong – Con la testa tra le nuvole. Si tratta di un talk show-striscia quotidiana in onda alle 20.20 su Rai 3 dal lunedì al venerdì: soggetto di ogni puntata è un personaggio famoso che risponderà a domande sull’esistenza della vita. In una location molto speciale: in cima alla Torre Branca di Milano, a 110 metri di altezza. “Kung Fu Panda”, in arrivo il quarto capitolo. Fabio Volo: «È la storia della mia vita» X Leggi anche › Fabio Volo: «Oggi mi interessa solo la mia famiglia» Kong – Con la testa tra le nuvole: da oggi 13 aprile su Rai 3 il nuovo programma di Fabio Volo.🔗 Leggi su Iodonna.it
Cerno s’allarga in Rai, striscia quotidiana dal 3 marzo su Rai 2 all’ora di pranzoSparare a zero per settimane contro i programmi Rai (cioè Report, di Sigfrido Ranucci), paga.
Tommaso Cerno pronto a sbarcare su Rai 2 con una nuova striscia quotidianaUna striscia quotidiana di soli cinque minuti su Rai 2, prevista per un paio di mesi, costerà alla Rai circa 850mila euro.