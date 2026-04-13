Da Regione fondi per sostenere le imprese storiche lecchesi

Regione Lombardia ha annunciato un bando con una dotazione di 7 milioni di euro destinato a sostenere le imprese storiche e di tradizione presenti sul territorio. L’obiettivo è valorizzare le attività che rappresentano un punto di riferimento locale e che contribuiscono alla tutela del patrimonio imprenditoriale storico. La misura mira a favorire la continuità delle aziende che operano da molti anni nel settore.

Un bando per sostenere e valorizzare le attività storiche e di tradizione presenti sul territorio: a proporlo, con una dotazione complessiva di 7 milioni di euro, è Regione Lombardia.Si tratta di “Imprese storiche verso il futuro 2026”, una misura strategica, inserita nell’Accordo per lo Sviluppo.🔗 Leggi su Leccotoday.it Zes unica, Errico (FI): “Dalla Regione 350 milioni per sostenere le imprese e colmare il gap del credito d’imposta”Tempo di lettura: 2 minutiUn fondo regionale da 350 milioni di euro per rafforzare la capacità di investimento delle imprese campane e sostenere... Bando regionale da 6,7 milioni per sostenere le impreseLa Regione Toscana ha approvato un bando da 6,7 milioni di euro di fondi europei per sostenere gli investimenti delle aziende vitivinicole nella...