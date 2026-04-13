Da Imola a Le Mans | i vincitori della storica competizione si raccontano sul palco dello Stignani

Mercoledì 15 aprile alle 18, presso il Teatro Comunale “Ebe Stignani”, si terrà l’evento intitolato “Da Imola a Le Mans”. L’iniziativa vedrà protagonisti alcuni piloti italiani che hanno vinto la 24 Ore di Le Mans tra il 1985 e il 2008. I vincitori si racconteranno sul palco, condividendo le proprie esperienze legate a questa competizione di lunga durata. L’appuntamento è aperto al pubblico e si svolgerà nel rispetto delle normative vigenti.

Si intitola Da Imola a Le Mans l’evento che mercoledì 15 aprile alle 18 riunirà sul palco del Teatro Comunale “Ebe Stignani” i piloti italiani vincitori della prestigiosa 24 Ore di Le Mans tra il 1985 e il 2008.Nella settimana che vedrà ad Imola la prima tappa del Fia World Endurance Championship.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Trentin Music Award, conferme e sorprese sul palco dello Smart Lab: tutti i vincitoriLa musica trentina incorona i suoi protagonisti e lo fa con una serata intensa, partecipata e ricca di colpi di scena. La competizione per la visibilità non si gioca più (solo) sul palcoDal Festival di Sanremo alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, istituzioni e autorità intervengono contro l’uso improprio di marchi e simboli...