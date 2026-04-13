Da Cesena a tutta l’Italia | l’‘Isteria bellicista’ di Alessandro Barbero arriva in libreria

C’è un momento preciso in cui le parole si fanno storia e la divulgazione diventa memoria collettiva. Per il pubblico che il 24 ottobre 2025 affollava il teatro ‘Alessandro Bonci’ quel momento ha il volto e la voce dello storico Alessandro Barbero. Oggi, quella memorabile lezione tenuta in.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Firmacopie di Alessandro Barbero alla libreria GhibellinaLa Libreria Ghibellina Pisa ospiterà il firmacopie del professor Alessandro Barbero mercoledì 4 marzo alle ore 16:00.

Atleti da tutta Italia sui campi di CesenaSi sono conclusi tra applausi, grande partecipazione e tanto spettacolo i Campionati Italiani di Beach Tennis di 2ª e 3ª categoria, che da mercoledì...