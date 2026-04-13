Da Bruxelles a Praga fino a Palermo | 5 treni notturni per l'estate 2026 da cui ammirare panorami spettacolari

L'estate 2026 si arricchisce di cinque rotte ferroviarie notturne che collegano diverse città europee, offrendo ai viaggiatori la possibilità di ammirare paesaggi spettacolari durante il tragitto. Da Bruxelles a Praga e fino a Palermo, queste tratte permettono di spostarsi in modo comodo e pratico, con treni dotati di servizi di comfort. Le rotte sono state annunciate come parte di un'offerta di viaggi notturni europei per la prossima stagione estiva.

L'estate 2026 vede protagonisti i treni, tra Interail e tratte panoramiche incredibili vissute nel comfort. Tra le esperienze migliori rientra sicuramente quella dei treni notturni: da Praga a Stoccolma, arrivando a Palermo ne abbiamo selezionati 5 per vivere delle vacanze diverse dal solito.🔗 Leggi su Fanpage.it L’Eredità sostituisce Affari Tuoi da metà luglio: sfiderà La Ruota nell’access prime time dell’estateStefano De Martino allungherà la stagione di Affari Tuoi fino a metà luglio, poi il testimone passerà a Marco Liorni. Stoffe da campioni da ammirare in una mostraQual è stato il ruolo del tessile nello sviluppo dello sport agonistico di alto livello? Una curiosità su cui indaga la mostra allestita dal Museo...