Il dibattito politico si concentra sui tentativi di unire forze diverse all’interno di un’alleanza di sinistra. Dario Franceschini ha delineato un progetto che include vari soggetti, dai rappresentanti dell’industria alle organizzazioni sociali. Tra i nomi coinvolti ci sono ex politici e gruppi di varia estrazione, spaziando da figure della politica tradizionale a realtà più radicali. La discussione riguarda la composizione di un fronte unitario e le possibili implicazioni per le elezioni future.

Dario Franceschini disegna i confini del campo largo: tutti dentro. Da Confindustria alla Flotilla. Da Casini ad Askatasuna. È il sogno di Re Dario, che però diventa l'incubo per gli italiani. L'ex ministro - in un'intervista al Corriere della Sera - indica la rotta alla sinistra per la vittoria alle prossime elezioni. Un'armata che mette tutto e il contrario di tutto. Franceschini getta la maschera: "Un giovane di un centro sociale (quelli che vanno in strada a sfasciare tutto) o della Flotilla (i pro Pal) è un potenziale elettore del Pd. Ma lo è anche un imprenditore moderato. È possibile portarli a votare la stessa coalizione ma non lo stesso partito".🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Da "Aska" a Casini, sinistra da incubo

La solita sinistra torna compatta solo per nascondere le violenze di «Aska»M5s, Avs, Iv e Pd ignorano l’invito all’unità e votano contro Matteo Piantedosi che vuole indebolire i gruppi organizzati di facinorosi.

Casini: «Democrazia a rischio e da tutelare. Giustizia? Voterò no»Pier Ferdinando Casini, deputato e già presidente della Camera: lei è in Parlamento dal 1983, ha vissuto in prima linea tanti passaggi di fase e...