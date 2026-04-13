Cumuli di rifiuti alti fino a quattro metri scoperta discarica da 700 tonnellate

I carabinieri del nucleo operativo ecologico di Perugia hanno sequestrato un capannone agricolo nelle campagne di Orvieto, dove sono stati trovati accumuli di rifiuti tessili. All’interno dell’edificio sono state rinvenute circa 700 tonnellate di materiali, tra cui numerose balle confezionate con cellophane. Tra i rifiuti si trovavano cumuli alti fino a quattro metri, che sono stati posti sotto sequestro.

I carabinieri del nucleo operativo ecologico di Perugia hanno sottoposto a sequestro un capannone agricolo nelle campagne di Orvieto, all’interno del quale erano ammassate svariate tonnellate di rifiuti tessili sotto forma di centinaia di balle confezionate con cellophane. L’attività è scaturita.🔗 Leggi su Ternitoday.it Fiumicino, discarica abusiva a Parco Leonardo: cumuli di rifiuti abbandonatiProseguono a Fiumicino le verifiche dopo il grave episodio di abbandono illecito di rifiuti che ha reso necessario l’intervento della Polizia Locale... Discarica abusiva a Sferracavallo con un giro da 70 tonnellate di rifiuti: smantellata banda, 7 misure cautelariOperazione della guardia costiera di Palermo contro il traffico illecito di rifiuti.