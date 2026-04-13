Crotone Longo ha 25 pronti | rientri chiave per sfidare il Catania

Emilio Longo ha comunicato la rosa di venticinque giocatori disponibili per la partita contro il Catania, in programma domani sera alle 20:30 allo stadio Scida. Tra i convocati ci sono alcuni rientri importanti, che potrebbero influenzare la formazione titolare. La sfida si avvicina e la squadra si prepara a scendere in campo con tutte le energie disponibili.

Emilio Longo ha definito la lista dei venticinque elementi pronti per l’imminente sfida casalinga contro il Catania, prevista per domani sera alle ore 20:30 allo stadio Scida. La convocazione porta notizie positive per il gruppo crotonese, con il ritorno di Di Pasquale dopo aver terminato il periodo di squalifica, mentre si registra l’assenza di Andreoni, l’unico giocatore a non essere stato inserito nella lista ufficiale. Gestione della rosa e recuperi tecnici in vista dello Scida. Il tecnico del Crotone ha dovuto monitorare attentamente lo stato fisico dei propri atleti durante l’ultima settimana di preparazione, affrontando alcune complicazioni muscolari che hanno messo a rischio la continuità del gruppo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Crotone, Longo ha 25 pronti: rientri chiave per sfidare il Catania Crotone: vittoria dopo il gol subito, Longo chiede più cinismoEmilio Longo ha espresso soddisfazione per la vittoria del Crotone contro il Cerignola, sottolineando però la necessità di una maggiore freddezza... Magnino ed Elia, rientri chiave. Dionisi tra dubbi e confermedi Simone Cioni Due rientri importanti caratterizzano l’impegno di domani dell’Empoli al San Nicola di Bari (fischio d’inizio alle 20).